Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына

Поиски пропавшего в Стамбуле россиянина Макара Рагина пока успехов не принесли. Об этом рассказал РИА Новости отец молодого человека Федор.

По его словам, следов пребывания 20-летнего гражданина РФ в миграционных центрах не нашли. Ранее предполагалось, что тот мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения.

Поиски молодого человека продолжаются и на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в тот день. Просматриваются записи камер видеонаблюдения в Стамбуле.

Макар Рагин пропал в Стамбуле 28 июля, за день до того, как должен был вылететь в Вильнюс, где он учится. В отеле остались его вещи и документы. Российские дипломаты обратились в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске.