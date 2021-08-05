Отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в РФ - это политический демарш

В среду, 4 августа, стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ не будут направлять своих наблюдателей на выборы в Россию. Формальный повод - организацию не устраивает квота, которую наша страна предложила из-за пандемии. Российские парламентарии уверены: это политический демарш, который никак не скажется на легитимности выборов-2021.

Мотивируя свое решение, ОБСЕ ссылается на якобы невозможность осуществлять мониторинговую миссию в урезанном составе. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. Такая позиция выглядит, мягко говоря, странно. "Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий уверен: это ничем не подкрепленный политический демарш.

Леонид Слуцкий напомнил, что делегация наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на последних выборах президента США состояла из 30 человек и 11 экспертов, и "такая квота никак не помешала осуществлять свою деятельность". Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ.

Россия всегда и на все свои выборы приглашала международных наблюдателей. Более того, традиционно в РФ наблюдателей всегда присутствовало больше, чем в других странах. Так планировалось, что у нас будет в 10 раз больше иностранных наблюдателей, чем в США. При этом количество избирателей в США лишь в полтора раза превышает число наших избирателей. ЦИК и Роспотребнадзор выработали правила пребывания, они готовы были обеспечить условия для работы наблюдателей, направили приглашения и практически все миссии наблюдения готовы обеспечить свое участие на думских выборах. Но при этом БДИПЧ настаивал на том, чтобы международное наблюдение осуществлялось в основном их представителями. Такой подход нарушает все демократические принципы. Подход России - равенство всех миссий наблюдения, без каких-либо привилегий и преференций.

"В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек. Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла", - так прокомментировал ситуацию РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения. Такая ситуация уже имела место в 2007 году, когда БДИПЧ ОБСЕ отказалось от наблюдения. И тогда, и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договоренности на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась и которые не согласовывала.

Фактически мы имеем дело с предвзятой и ангажированной позицией БДИПЧ ОБСЕ, которая сформировалась задолго до выборов. Напомним, что есть документ - предварительный доклад миссии БДИПЧ ОБСЕ "по оценке потребностей" (в ходе подготовки к наблюдению в Россию приезжали специалисты и эксперты БДИПЧ, которые оценили ситуацию). Главное, что вызвало возражение - у нас не могут быть избраны депутатами лица с двойным гражданством, и этот запрет прямо прописан в обновленной Конституции. По своей сути - это тенденциозный документ, своего рода "конспект" плана по делегитимации российских выборов. Поскольку выполнение этой эта главной "миссии" и оказалось под вопросом, то понятен и мотив отказа от наблюдения. Оценив перспективы итогов голосования, еврочиновники пришли к выводу, что они не смогут аргументированно доказать свою позицию, а отказ - удобный повод выйти из игры.

Наличие наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ никак не определяет легитимность и демократичность выборов, заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации", - сказал Косачев. Он подчеркнул, что отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ "никак не определяет легитимность выборов и их демократичность".

Позиция российских органов однозначна: для нас главное здоровье людей. Большинство международных наблюдательных миссий согласны с этой позицией. Практика усиления мер безопасности в зависимости от эпидемиологической ситуации становится общемировой. Мы уже сталкивались с ограничительными мерами в отношении российских болельщиков во время проведения чемпионата Европы по футболу (вспомним матч Россия-Дания). Беспрецедентно жесткие меры предприняты при организации и проведении Олимпийских игр в Токио, в том числе вакцинированы более 80 процентов резидентов Олимпийской деревни и аккредитованные СМИ.

"Мы уже давно не нуждаемся в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы. Всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам. У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. А деление на "состоявшиеся" и "несостоявшиеся" демократии мы не признаем и никогда не признаем", - считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.