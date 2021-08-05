Памфилова надеется на пересмотр решения БДИПЧ не присылать наблюдателей

В среду, 4 августа, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе информировала о невозможности развертывания миссии по наблюдению за сентябрьскими выборами в Госдуму в сентябре. Организацию не устраивает квота, которую Россия предложила из-за пандемии COVID-19. Мекаччи подчеркивал, что для ОБСЕ важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

"Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре", - говорится в письме Памфиловой, текст которого приводит ТАСС.

Глава ЦИК выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий. "За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы", - отметила она.

Также Памфилова сообщила Мекаччи, что Россия направила приглашения прислать наблюдателей на сентябрьские выборы международным и иностранным организациям и институтам, традиционно занимающимся такой деятельностью, ряд из которых уже подтвердил свое участие. При этом "для всех приглашенных создаются равные условия".

Если решение БДИПЧ окончательное, то "освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам", добавила председатель Центризбиркома.

Кроме того, Памфилова подтвердила, что ЦИК России неизменно приветствует и ценит вклад международных наблюдателей в совершенствование избирательных процессов в стране. "ЦИК России и в рамках текущей избирательной кампании в стране будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, в том числе и с ОБСЕ", - заверила она.