Пенсионер случайно купил подписку на автопилот Tesla за 14 тысяч долларов

Доминик Прюсс рассказал о случае, который произошёл с его тестем. Последний оформил подписку на автопилот для своего Tesla Model 3, потратив более 14 тысяч долларов.

"Если вы случайно включите автопилот в Model 3, дважды тапнув по селектору передач, то Tesla автоматически взимает с вас 14 100 долларов, если ранее вы не приобретали подписку на эту функцию", - написал Прюсс в своём Twitter.

Как правило, при совершении транзакции на мобильных устройствах система спрашивает, действительно ли пользователь желает оформить покупку и требует подтверждения. В случае с тестем Прюсса этого не произошло, так он совершил покупку в режиме движения автомобиля, когда в целях безопасности никаких подтверждений действий не требуется.

К счастью, Доминик смог отменить платежи, перейдя во вкладку "Управление обновлениями".

Остаётся надеяться, что Tesla обратит внимание на этот случай и предпримет меры против случайного приобретения опций.