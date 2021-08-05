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05.08.2021 17:35
Рубрика: Экономика

Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары

Текст: Евгений Гайва

Россиянам, планирующим поездки на отдых в Грецию, необходимо учитывать ситуацию с лесными пожарами в этой стране, заявили в Ростуризме.

Туристам стоит обращать внимание на данные о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута, отметили в ведомстве. Тех туристов, кто уже находится в Греции, в Ростуризме призвали быть бдительными, а также "соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес".

Фото: STR / Eurokinissi / AFP
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В Ростуризме напомнили, что греческие власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми, а на улице рекомендовано использовать респираторы и защитные маски.

Обширные пожары в Греции охватили леса на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и ряде других регионов страны. Пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы, отметили в Ростуризме. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме.

Экономика Туризм В мире Европа Греция Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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