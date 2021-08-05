Полноразмерный минвэн Hyundai Custo: официальные фото

Hyundai Motor распространила фирменные снимки своей новой модели - полноразмерного минвэна Custo (в честь путешественника Жака Ива Кусто). Эта машина создана специально для рынка Китая, производить ее будет фирма Beijing Hyundai Motor (совместное предприятие Hyundai Motor и BAIC Motor).

Custo построен на переднеприводной платформе Hyundai-Kia KA4 - такая же лежит в основе Kia Carnival нынешней генерации.

Экстерьер нового Hyundai выполнен в последней итерации фирменного стиля бренда, его характеризуют сложная пластика боковин, двухъярусные светодиодные фары (блоки ближнего и дальнего света вынесены в бампер), а также T-образная композиция "решетка радиатора - фары".

Длина, ширина, высота Hyundai Custo - 4950, 1850 и 1734 мм соответственно, колесная база - 3055 мм. Компоновка салона - трехрядная, на семь или шесть мест, во втором случае установлены индивидуальные кресла повышенной комфортности. Объем багажника в обычном состоянии - 262 л, при сложенных сиденьях двух задних рядов он увеличивается до примерно 2 куб м.

Гамма двигателей Hyundai Custo включает бензиновые турбомоторы G4FS и G4NN. Первый имеет объем 1,5 л и развивает 170 л.с., второй - 2,0 л и 236 л.с. Коробка передач - автоматическая, восьмиступенчатая.

В салоне машины - цифровой щиток приборов и вертикальный планшетный экран медиасистемы.

Продажи новинки в Китае стартуют осенью 2021 года. Планируется ли ее предлагать за пределами Поднебесной, неизвестно.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.