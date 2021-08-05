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05.08.2021 22:46
Рубрика: Общество

Попова: Достичь коллективного иммунитета к коронавирусу желательно к 1 сентября

Текст: Ольга Игнатова
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен. Он не способен прекратить циркуляцию вируса, поэтому желательно, чтобы он был достигнут к 1 сентября, заявила в эфире телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, уже начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в России. Попова отметила, что число привитых и переболевших растет. "Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", - подчеркнула глава санитарного ведомства (цитата по ТАСС).

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Ранее Роспотребнадзор разместил информацию об особенностях циркулирующего сейчас в мире ,в том числе и в России ,так называемом дельта-штамме коронавируса. Как отмечают эксперты , штамм коронавируса "дельта" "помолодел". При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. Самая уязвимая категория - молодые люди от 14 до 29 лет. Это активные люди с самым большим количеством контактов, которые часто пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время.

По словам Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 35 регионах России, а в 22 заболеваемость снижается.

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