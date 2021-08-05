Пушков объяснил, почему Байдену нужно было встретиться с Путиным

Американский лидер Джо Байден приехал в Женеву на встречу с президентом России Владимиром Путиным не для нормализации отношений, а для контроля над конфронтацией, чтобы она не обострилась до той степени, когда будет представлять угрозу безопасности США.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, "такая оценка целей Вашингтона была обоснована нами еще до встречи". В этом же смысл для американской администрации переговоров о стратегической стабильности.

Пушков отметил, что, когда Байден говорит о невозможности "перезагрузки" отношений с Россией, он не лукавит. США действительно на это не настроены, что и подтверждают все шаги американской администрации и до, и после переговоров в Женеве.

Все внешнеполитические действия США всегда продиктованы необходимостью и никогда - доброй волей. Рассчитывать на нее, связывать с ней какие-либо надежды - огромное заблуждение или самообман, подчеркнул Пушков.

Напомним, саммит Россия - США прошел в Женеве 16 июня. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена продлились в общей сложности 4,5 часа, два из них лидеры стран говорили лично, тет-а-тет, хотя изначально такого формата не планировалось. Ключевыми стали договоренности о возвращении российского и американского послов в Вашингтон и Москву, а также совместное заявление стран по стратегической стабильности. Кроме того, на встрече лидеры затронули и еще ряд важных тем.