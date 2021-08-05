Путин обсудил с правительством борьбу с COVID-19 и проблемы мобильной связи

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. А вакцина "Спутник Лайт" теперь доступна во всех регионах страны. Еще одна важная новость - операторы покроют сетями 4G более 80 процентов федеральных трасс России не позднее 2024 года. Об этом Владимиру Путину рассказали на совещании с правительством.

В начале встречи президент призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с пандемией и отметил, что нужно оперативно решать вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период отпусков. "Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - сказал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что прирост числа пациентов с COVID замедлился, ситуация стабилизируется. "В основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", - пояснил он. Так, по числу зараженных беспокойство вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Самара, Астраханская область и Краснодарский край. В эти регионы направлены бригады специалистов, сообщил министр.

Вакцинация от коронавируса лиц старшего возраста дает свои результаты. Так, отмечается снижение заболеваемости среди пожилых людей. Всего от коронавируса в России вакцинированы 38,9 млн человек. Причем только за последнюю неделю количество сделавших прививку увеличилось на 4 млн человек. "Лидерами по охвату вакцинацией сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50 процентов", - рассказал Мурашко. Всего в гражданский оборот выпущено около 53 млн доз вакцин против коронавируса. Министр также сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" теперь доступна на всей территории России.

Президент призвал внедрять по всей РФ лучшие региональные практики по вакцинации. "Можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. В общем, это все возможно, только нужно это сделать, и сделать в самое ближайшее время", - считает Путин. Кроме того, он поручил выделить дополнительные средства для ведущих научных центров на создание препаратов от тяжелых инфекций.

Обсуждая доступность мобильного интернета, Владимир Путин поручил правительству найти золотую середину между бюджетным финансированием и подключением к электричеству вышек мобильных операторов за их счет вдоль дорог. Президент напомнил, что одна из задач этого года - покрытие высокоскоростным интернетом населенных пунктов с определенным количеством населения и дорог.

"Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах численностью свыше 1 тысячи человек", - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, операторы также согласились покрыть сетями более 80 процентов федеральных трасс - тоже за свой счет в рамках социальной ответственности.

Владимир Путин поручил правительству найти "золотую середину" между бюджетным финансированием и подключением к электричеству вышек мобильных операторов за их счет вдоль дорог

"Можем и больше, но ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству", - заявил Шадаев, добавив, что цена подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции. "Поэтому мы, обременяя операторов, конечно, должны им помочь решить проблему с энергетикой", - считает министр.

Путин прокомментировал ситуацию. "Что касается электросетевых компаний, то они же не чужие. И цены не могут произвольно устанавливаться, имея в виду, что операторы связи в данном случае выполняют не узковедомственную и не отраслевую задачу, а общенациональную", - сказал президент.

Вице-премьер Александр Новак в этой связи попросил учесть, что операторы - коммерческие компании, а у сетевиков тарифы регулируются государством. "За счет энергетиков не получится решать вопросы коммерческих компаний и операторов", - заметил он. Максут Шадаев обратил внимание, что оператор и так несет убыток "в части базовой станции, так он еще должен заплатить в 10 раз больше, чтобы подключить ее к электричеству". "Я понимаю, что мы не можем это делать за счет энергетиков, но и за счет операторов тоже", - сказал министр.

"Нужно просчитать, вынести на правительство и посмотреть, насколько и где поднять тарифы, если это обоснованно, а где финансировать из бюджета", - поручил президент. "Но это нужно сделать. Это же общенациональная задача", - подчеркнул он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Последние несколько месяцев операторы связи совместно с Минцифры России отрабатывали "дорожную карту" выполнения поручений по обеспечению мобильной связью федеральных автодорог, рассказал ТАСС заместитель генерального директора холдинговой компании "ЮэСэМ" (является контролирующим акционером ПАО "МегаФон") Михаил Сеславинский. "Для того чтобы этот фактически национальный проект не подорвал экономическую основу инфраструктуры связи в нашей стране, безусловно, необходимо государственно-частное партнерство. Основным вектором его функционирования должно стать создание благоприятных финансово-экономических условий", - отметил он. В их числе - снижение платы за радиочастотный спектр и направление данных средств на строительство сетей связи, льготные тарифы на подключение и потребление электроэнергии в удаленных точках либо финансирование данных работ из федерального бюджета, отметил Сеславинский. "Социальные обязательства и обременения, вводимые для операторов связи, требуют консолидированной поддержки со стороны правительства, и в этом плане мы полностью поддерживаем поручения, данные президентом на сегодняшнем совещании с членами правительства", - подчеркнул он.

Еще одной темой совещания стали продолжающиеся в России пожары и паводки. Путин отметил, что во многом эти стихийные бедствия связаны с изменением климата. По словам президента, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении". "У нас значительная часть территории - примерно 65 процентов - находится на Крайнем Севере, и многие из этих территорий, населенные пункты еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте", - констатировал президент.

При этом он отметил, что до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Путин напомнил, что ранее планировалось подготовить проект закона о создании этой системы. "Нужно его разработать и вносить как можно быстрее", - указал он. Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что госсистема мониторинга мерзлоты обойдется России в 1,7 миллиарда рублей. Министерство внесет документ в Госдуму в осеннюю сессию. Отдельно Козлов отметил, что потепление из-за таяния мерзлоты в России происходит быстрее, чем в других странах.

Министр транспорта Виталий Савельев доложил президенту о подготовке законопроекта о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов. Так, он попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, которые позволят перевести в цифру 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что должно увеличить скорость движения товаров. "Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", - отреагировал Путин.