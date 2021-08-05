Путин обсудил с правительством борьбу с COVID-19 и проблемы мобильной связи

Новости

Лионель Месси покинул "Барселону" 20:59
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 20:53
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 20:37
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 20:33
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 20:30
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 19:48
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 20:47
Рубрика: Власть

Путин обсудил с правительством борьбу с COVID-19 и проблемы мобильной связи

Текст: Айсель Герейханова
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. А вакцина "Спутник Лайт" теперь доступна во всех регионах страны. Еще одна важная новость - операторы покроют сетями 4G более 80 процентов федеральных трасс России не позднее 2024 года. Об этом Владимиру Путину рассказали на совещании с правительством.
Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить законопроект о переводе путевых листов в электронный формат. Фото: РИА Новости Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить законопроект о переводе путевых листов в электронный формат. Фото: РИА Новости
Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить законопроект о переводе путевых листов в электронный формат. Фото: РИА Новости

В начале встречи президент призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с пандемией и отметил, что нужно оперативно решать вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период отпусков. "Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - сказал он.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президена РФ / ТАСС
Владимиру Путину рассказали о работе российских АЭС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что прирост числа пациентов с COVID замедлился, ситуация стабилизируется. "В основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", - пояснил он. Так, по числу зараженных беспокойство вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Самара, Астраханская область и Краснодарский край. В эти регионы направлены бригады специалистов, сообщил министр.

Вакцинация от коронавируса лиц старшего возраста дает свои результаты. Так, отмечается снижение заболеваемости среди пожилых людей. Всего от коронавируса в России вакцинированы 38,9 млн человек. Причем только за последнюю неделю количество сделавших прививку увеличилось на 4 млн человек. "Лидерами по охвату вакцинацией сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50 процентов", - рассказал Мурашко. Всего в гражданский оборот выпущено около 53 млн доз вакцин против коронавируса. Министр также сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" теперь доступна на всей территории России.

Президент призвал внедрять по всей РФ лучшие региональные практики по вакцинации. "Можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. В общем, это все возможно, только нужно это сделать, и сделать в самое ближайшее время", - считает Путин. Кроме того, он поручил выделить дополнительные средства для ведущих научных центров на создание препаратов от тяжелых инфекций.

Обсуждая доступность мобильного интернета, Владимир Путин поручил правительству найти золотую середину между бюджетным финансированием и подключением к электричеству вышек мобильных операторов за их счет вдоль дорог. Президент напомнил, что одна из задач этого года - покрытие высокоскоростным интернетом населенных пунктов с определенным количеством населения и дорог.

"Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах численностью свыше 1 тысячи человек", - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, операторы также согласились покрыть сетями более 80 процентов федеральных трасс - тоже за свой счет в рамках социальной ответственности.

Владимир Путин поручил правительству найти "золотую середину" между бюджетным финансированием и подключением к электричеству вышек мобильных операторов за их счет вдоль дорог

"Можем и больше, но ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству", - заявил Шадаев, добавив, что цена подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции. "Поэтому мы, обременяя операторов, конечно, должны им помочь решить проблему с энергетикой", - считает министр.

Путин прокомментировал ситуацию. "Что касается электросетевых компаний, то они же не чужие. И цены не могут произвольно устанавливаться, имея в виду, что операторы связи в данном случае выполняют не узковедомственную и не отраслевую задачу, а общенациональную", - сказал президент.

Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ

Вице-премьер Александр Новак в этой связи попросил учесть, что операторы - коммерческие компании, а у сетевиков тарифы регулируются государством. "За счет энергетиков не получится решать вопросы коммерческих компаний и операторов", - заметил он. Максут Шадаев обратил внимание, что оператор и так несет убыток "в части базовой станции, так он еще должен заплатить в 10 раз больше, чтобы подключить ее к электричеству". "Я понимаю, что мы не можем это делать за счет энергетиков, но и за счет операторов тоже", - сказал министр.

"Нужно просчитать, вынести на правительство и посмотреть, насколько и где поднять тарифы, если это обоснованно, а где финансировать из бюджета", - поручил президент. "Но это нужно сделать. Это же общенациональная задача", - подчеркнул он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Последние несколько месяцев операторы связи совместно с Минцифры России отрабатывали "дорожную карту" выполнения поручений по обеспечению мобильной связью федеральных автодорог, рассказал ТАСС заместитель генерального директора холдинговой компании "ЮэСэМ" (является контролирующим акционером ПАО "МегаФон") Михаил Сеславинский. "Для того чтобы этот фактически национальный проект не подорвал экономическую основу инфраструктуры связи в нашей стране, безусловно, необходимо государственно-частное партнерство. Основным вектором его функционирования должно стать создание благоприятных финансово-экономических условий", - отметил он. В их числе - снижение платы за радиочастотный спектр и направление данных средств на строительство сетей связи, льготные тарифы на подключение и потребление электроэнергии в удаленных точках либо финансирование данных работ из федерального бюджета, отметил Сеславинский. "Социальные обязательства и обременения, вводимые для операторов связи, требуют консолидированной поддержки со стороны правительства, и в этом плане мы полностью поддерживаем поручения, данные президентом на сегодняшнем совещании с членами правительства", - подчеркнул он.

Еще одной темой совещания стали продолжающиеся в России пожары и паводки. Путин отметил, что во многом эти стихийные бедствия связаны с изменением климата. По словам президента, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении". "У нас значительная часть территории - примерно 65 процентов - находится на Крайнем Севере, и многие из этих территорий, населенные пункты еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте", - констатировал президент.

Фото: РИА Новости
Мишустин: У людей должен быть выбор - "цифра" или "бумага"

При этом он отметил, что до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Путин напомнил, что ранее планировалось подготовить проект закона о создании этой системы. "Нужно его разработать и вносить как можно быстрее", - указал он. Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что госсистема мониторинга мерзлоты обойдется России в 1,7 миллиарда рублей. Министерство внесет документ в Госдуму в осеннюю сессию. Отдельно Козлов отметил, что потепление из-за таяния мерзлоты в России происходит быстрее, чем в других странах.

Министр транспорта Виталий Савельев доложил президенту о подготовке законопроекта о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов. Так, он попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, которые позволят перевести в цифру 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что должно увеличить скорость движения товаров. "Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", - отреагировал Путин.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство

Главное сегодня

Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации