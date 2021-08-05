Работу над ударным беспилотником собираются завершить к 2022 году

В четверг, 5 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как на Новосибирском авиационном заводе идут опытно-конструкторские работы по изготовлению нового тяжелого беспилотника С-70 "Охотник".

Министру также показали процесс сборки модернизированного фронтового бомбардировщика Су-34 и доработки базовой версии этого самолета. В цехах предприятия необходимые пояснения руководителю военного ведомства давал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Разговор об "Охотнике" продолжился на совещании Шойгу с руководством завода и корпорации. "Надеемся, что к 2022 году работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт", - сказал министр.

Он пояснил, что это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет и могла заказывать и комплектоваться по материалам и другим видам обеспечения.

Шойгу отметил, что ведущаяся на Новосибирском предприятии разработка ударного беспилотника является одной из самых крупных в этой области. "И здесь немаловажным становится то, что мы вместе с ОАК достигли уровня по контрактам жизненного цикла, что крайне важно для Вооруженных сил, - то, чего у нас не было никогда, - вышли на 82 процента по контрактам жизненного цикла. Надо двигаться в этом направлении дальше", - уверен министр. Касаясь ситуации с Су-34, он напомнил, что "это нами подтверждено в Сирии. Подтверждено надежно и основательно".

- Не случайно самая большая группа инженеров, конструкторов от ОАК, компании "Сухой" и, в частности, от Новосибирского авиазавода командирована в Сирию. Представители заводов, КБ находятся там для освоения доводки, проверки, для освоения новых систем и их новых возможностей, - сказал Шойгу.

Такая практика, в частности, применяется в Су-34. "На этом самолете достигнуто, пожалуй, то, о чем давно мечтали, - доведение полетного задания до вооружения сократилось почти в три раза. Полетное задание мы вводили до вылета, и пока мы летели, за это время обстановка успевала меняться. Сейчас полетное задание в оружие загружается в ходе полета", - рассказал Шойгу.