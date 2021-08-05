В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на вокзале

В рамках празднования 150-летия Иванова на отреставрированном железнодорожном вокзале открылась первая в России арт-резиденция, место притяжения горожан и туристов. Пилотной экспозицией стал проект "Ткань будущего".

Это инсталляция напоминает о том, что Иваново - текстильная столица России, сообщили в администрации региона. 12 масштабных полотен изготовлены на фабрике "Красная Талка" и расписаны современными художниками. В ходе работы над проектом они посетили текстильные производства, изучили агитационные ткани из богатой коллекции Ивановского краеведческого музея.

- Сейчас представлена только первая часть проекта. В октябре вокзал на несколько дней станет фабрикой в миниатюре - с цехами раскройки и шитья, конструкторскими цехами. Работницы действующих ивановских производств сошьют капсульную коллекцию текстильных объектов по произведениям уличных художников, - рассказал куратор арт-пространства Джейкоб Якубов.

На церемонии открытия проекта выступили музыканты Константин Дорохов и Никола Мельников в сопровождении симфонического оркестра, режиссер Алиса Кретова представила перфоманс, посвященный истории текстильного производства.

Выставка "Ткань будущего" будет доступна для посетителей с 6 августа.