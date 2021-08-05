СК опубликовал видео допроса мужчины, выбросившего сына в окно

Москвич, выбросивший сына в окно пятого этажа, доставлен на допрос в СК. В своем YouTube-канале ведомство опубликовало кадры следственных мероприятий.

Подозреваемый признается: знает, за что задержан. По версии следствия, именно он пытался убить собственного 2-летнего ребенка. Дальнейшие подробности допроса не приводятся. По предварительным данным, в пятницу, 6 августа, Кузьминский районный суд рассмотрит ходатайство об аресте подследственного.

Ранее "РГ" сообщала о задержании мужчины. Выбросив малыша в окно, он сбежал из квартиры, но оперативники смогли быстро найти беглеца.

Малыш тем временем находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.