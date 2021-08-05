В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна

Москвич, выбросивший из окна 2-летнего сына, задержан. Об этом сообщает пресс-служба городского ГСУ СК.

Во время оперативных мероприятий установили, куда подозреваемый сбежал с места преступления. В ближайшее время его доставят к следователю в управление по Юго-Восточному округу. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ - "Покушение на убийство малолетнего".

Как уже писала "РГ", вечером в среду мужчина напился и во время ссоры с тещей выбросил сына из окна пятого этажа. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.