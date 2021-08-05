Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове

Как меняют облик каждого конкретного района городские программы оценил мэр Москвы Сергей Собянин, побывав в четверг, 5 августа, в Северном Медведкове и районе Лосиноостровский. Вопрос номер один почти для любого москвича - это транспортная доступность. Важно, чтобы где бы человек не жил, ему было удобно добраться от дома до работы и обратно, съездить в центр Москвы, чтобы погулять или сходить в театр, а в шаговой доступности иметь магазин, школу и детсад для ребенка, спортзал для занятий всей семьи.

Свою поездку глава города начал с осмотра хода реконструкции транспортной развязки Осташковского шоссе с Московской кольцевой автодорогой. Работы там по замене устаревших эстакад клеверного типа на современные направленные съезды начались в прошлом году и должны завершиться в 2022-м. Эта развязка очень важная не только для Северного Медведкова, где она расположена, но и для соседних районов - Южного Медведкова, Бибирева, Лианозова, Лосиноостровского, Бабушкинского, Отрадного и подмосковного города Мытищи, в которых в общей сложности проживает более миллиона жителей.

"Здесь постоянные пробки, особенно в дачный период этот участок является проблемным, - сказал Собянин. - Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй". Въезд и выезд в этой части города улучшится и благодаря тому, что основной ход МКАД на пересечении с Осташковским шоссе будет расширен с пяти до восьми полос за счет появления двух новых путепроводов и боковых проездов. Повысится и безопасность движения, так как уйдет в прошлое пересечение встречных потоков.

Шире станет проезжая часть и самого Осташковского шоссе - на нем в каждом направлении появятся четыре полосы движения вместо прежних трех. А для пешеходов через Осташковскую улицу возведут надземный переход в районе торговых центров "Ашан" и "Твой дом". Для снижения шума от транспорта вдоль Осташковской и Северодвинской улиц установят защитные экраны, а в домах вдоль них, как и на Студеном проезде, поменяют окна на шумозащитные.

Но это только одна из четырех развязок, которые в настоящее время реконструируются на МКАД. Мэр напомнил, что работы идут также на пересечениях с Алтуфьевским шоссе, улицей Липецкой, улицами Верхние Поля и Капотня. Всего же за последнее десятилетие в столице реконструировано и построено заново 18 мощных развязок, каждая из которых представляет собой уникальное инженерное сооружение.

Осмотрел Собянин также новостройку на улице Тайнинской, предназначенную для жителей трех соседних пятиэтажек, идущих под снос. Это 18-этажная монолитная башня с подземным паркингом, где новоселы смогут приобрести машино-место с 40-процентной скидкой.

"Достаточно активно мы запустили программу реновации в Лосиноостровском районе, - прокомментировал он увиденное на встрече с жителями. - В октябре дом сдадут и до конца года уже дадут документы под переселение. В районе неплохо с площадками, но эту площадку, мы выкупили у Министерства обороны ради возможности переселить вас рядышком. Здесь есть детские сады, школы - все остается в доступности".

Отметив высокое качество строящихся по программе реновации домов, мэр сказал, что капитализация новостройки на улице Тайнинской выше в полтора-два раза по сравнению с домом, идущим под снос. Впрочем, проверить качество квартир будущие жильцы могут еще до переезда - все выявленные недостатки строители устранят.

Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов. В новые квартиры должны переехать более 12 тысяч жителей района.