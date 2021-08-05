Как можно сэкономить на капремонте домов

В 2020 году Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 28 регионам свыше 125 миллионов руб­лей на энергоэффективный капитальный ремонт 124 многоквартирных домов. В 2019-м 16 субъектов РФ получили почти 45 миллионов руб­лей для приведения в порядок 49 домов. Такая мера поддержки действует в стране с 2017 года и, как видно из цифр, широкого распространения пока не приобрела. Заинтересовались ли такой возможностью дальневосточники, выясняли корреспонденты "РГ".

Под энергоэффективным кап­ремонтом понимают работы, которые сокращают теплопотери, снижают энерго- и тепло­потребление. И позволяют в перспективе платить за коммуналку меньше. Это монтаж новых окон в подъездах, уплотнение подъездных дверей, утепление фасада, кровли и чердака, модернизация систем отопления и горячего водоснабжения и даже установка энергосберегающих лампочек.

- Главное условие получения финансовой поддержки - наличие расчетной экономии (не менее десяти процентов) расходов на оплату коммунальных ресурсов в результате проведения энергоэффективных мероприятий в ходе капитального ремонта многоквартных домов, - пояснил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области Дмитрий Шоплик.

С помощью господдержки возместят не более 80 процентов стоимости капремонта или пяти миллионов руб­лей. Еще недавно такой опцией могли пользоваться только те дома, которые копят деньги на спецсчетах. А теперь возможность доступна и тем, кто платит в региональный фонд капремонта. В целом требования к участникам программы смягчились. Прежде на господдержку могли рассчитывать только дома не моложе пяти лет и не старше 60-ти. Теперь таких ограничений нет.

Тем не менее в Амурской области с региональным оператором капремонта консультировались о новой возможности представители только двух домов из Белогорска. Консультировались - но не более того.

В других субъектах примеры успеха есть, но они единичные.

В Улан-Удэ в доме по улице Жердева энергоэффективный ремонт обошелся в 639,2 тысячи руб­лей, из них жильцам компенсировали 511,3 тысячи

В Улан-Удэ в прошлом году внедрили энергоэффективные технологии за счет поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в доме по улице Жердева. Там установили "умный" автоматизированный узел управления системой отопления. Параметры теплоносителя в нем зависят от погоды. Общая стоимость работ составила 639,2 тысячи руб­лей, из средств госкорпорации выделили 511,3 тысячи. Пока это единственный подобный опыт в Бурятии.

Но чаще встречается другое: либо люди обходятся обычным ремонтом с использованием недорогих материалов, либо делают энергоэффективный, но без привлечения господдержки. Почему? Простой опрос сотрудников ТСЖ показал причины: подавляющее большинство о новшествах не знает вообще, а те единицы, которые в курсе, опасаются нешуточной бумажной волокиты и вала отчетности, сопровождающих применение этого механизма.

Между тем сам энергоэффективный ремонт как таковой в регионах, конечно, делают. Например, в Хабаровском крае в 2020 году из 38 фасадов, установленных во время ремонта, почти половина - энергоэффективных. Торцевые стены, которые больше подвержены промерзанию, "зашивают" навесными системами с вентилируемым воздушным зазором. Экономия расхода теплоэнергии в доме после таких работ может быть до 20 процентов.

Самым популярным видом ремонта остается замена лифтов. В прошлом году новые агрегаты установили в 147 многоэтажках Хабаровского края. Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, всего с 2014 года в регионе заменили 1700 лифтов в 570 домах.

- В Приморском крае в 2019 году разработана краевая программа с софинансированием из бюджетов всех уровней при условии применения современных энергоэффективных технологий. До 2026-го по плану должно быть заменено более двух тысяч лифтов на общую сумму около семи миллиардов руб­лей, - рассказала пресс-секретарь приморского фонда капремонта Юлия Игнатенко.

Тем не менее и здесь о компенсации из Фонда содействия реформированию ЖКХ не говорят. Вот и получается: возможность есть, деньги есть, но почему-то все это оказывается не востребовано…