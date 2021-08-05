Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока

Первые регулярные рейсы начали летать из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, из Шахтерска, Ногликов и Охи - в Хабаровск. На очереди перелеты из Владивостока в Читу и Улан-Удэ, которые стартуют 18 и 19 августа, рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск, стартующие 20 августа.

Выполнять социально значимые рейсы будет единая дальневосточная авиакомпания "Аврора". Разворачивается также сеть чартерных рейсов, один из них полетит с Сахалина в Москву. Масштабная программа развития межрегиональных перелетов должна "сшить" страну, говорят эксперты.

Самолеты будут летать в определенные дни недели, уточнили в аппарате полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Билеты должны стоить не более 10,9 тысячи рублей, их субсидирует государство. На эти цели правительство выделяет более 1,5 млрд рублей. По плану, такие рейсы должны повысить транспортную доступность всех регионов Дальнего Востока. Как ранее отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки транспортной инфраструктуры.

По словам главы минвостокразвития Алексея Чекункова, по некоторым маршрутам не летали с советских времен, а часть - абсолютно новые. На рейсах "Авроры" используют создаваемые сейчас самолеты "Байкал". Они же будут востребованы и на других региональных маршрутах. В авиастроении появятся новые рабочие места.

Мобильность населения в России по сравнению с советскими временами выросла в шесть раз, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Но вместе с тем произошла сегментация пассажиров. Если одна часть людей стала путешествовать с той же частотой, как путешествуют за рубежом, то другая вообще перестала летать. В центральных густонаселенных регионах страны мобильность выросла за счет распространения автотранспорта. Также и на Дальнем Востоке, где на тысячу жителей приходится 600 автомобилей, почти как в США. Жители Дальнего Востока могут на автомобиле съездить на рыбалку, но добраться до другого региона уже не могут. А это проблема не просто социальная или экономическая, а политическая. "Человек должен ощущать, что он живет в России, а не в своем медвежьем углу. Для этого любые меры оправданы", - говорит эксперт. Потому правительство прилагает все усилия, чтобы по крайней мере жители удаленных регионов страны имели возможность пользоваться авиатранспортом, даже если пока на этих рейсах не будет полной загрузки.

Новые маршруты должны стать востребованными благодаря доступным ценам на билеты, которые не могут быть дороже 10,9 тысячи рублей

Как рассказала "РГ" представитель авиакомпании "Аврора" Татьяна Козырева, 4 августа рейсом из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский улетели 27 пассажиров, при том, что борт рассчитан на 70 мест. Но перевозчик ожидает, что рейс все же будет востребован благодаря доступным ценам.

За последние десять лет на Дальний Восток, в Западную и Восточную Сибирь в целом летало ограниченное число авиакомпаний, не говоря уже о рейсах между регионами, отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Из-за высокой себестоимости перелета билеты на такие рейсы дорогие, купить их могут не все, а потому и рейсы зачастую нерентабельны.

Рейсы между регионами Дальнего Востока всегда были и, наверное, будут убыточными, а потому должны дотироваться - взять это на себя может только государство, замечает эксперт. Нужна целая программа, которая позволит создать равные условия для поездок по стране для людей, живущих в разных регионах страны. При этом для любого маршрута нужно время, чтобы он начал "работать". Пассажиры должны узнать о возможности путешествий. По мере развития программы пассажиропоток будет расти, загрузка рейсов повысится, а вместе с этим будет снижаться и себестоимость, считает эксперт.

"Сшивать" пространство страны начали также чартерными рейсами. Это рейсы, которые планируются с учетом возможной загрузки на определенные даты. Первый чартер с Сахалина в Москву отправится 8 августа. Полетная программа продлится до 5 сентября. Она продолжает программу чартеров, запущенную туроператором TUI в июле этого года при поддержке Ростуризма. В компании тогда поясняли, что прорабатывают также возможность обратных рейсов в Москву для жителей острова. Как пояснили в региональном министерстве туризма, направление оказалось очень востребованным. Туристические чартеры будут вылетать с Сахалина по воскресеньям.

Помимо Сахалинской области чартерная программа второй год успешно работает и в Бурятии. Но пока лишь в одном направлении - дешевые туры доступны только москвичам. Первый в этом сезоне самолет с гостями из столицы в Бурятии встретили 14 июня.

Между тем доступные рейсы между регионами нужны и в других частях страны. Например, добираться из Дагестана в Крым по воздуху пока также придется через Москву. До последнего времени не было прямого удобного сообщения даже между туристическими центрами страны - Анапой и Сочи. Ехать приходилось поездами и автобусами с ночными пересадками. Теперь между двумя городами ходит скоростной поезд "Ласточка", в итоге давняя идея единого туристического кластера начала обретать реальные очертания.

Но авиарейсы между регионами все же должны быть обоснованы экономически, к ним нужно готовиться технически, говорят эксперты. Чтобы выйти на окупаемость рейса на Дальнем Востоке, по расчетам, он должен загружаться на 75%, говорит председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин.

Стоимость перелета складывается из шести элементов. Это затраты на авиатопливо, которые доходят порой до 30% в общем объеме затрат, сборы аэропортов (еще около 33%), лизинговые платежи (около 12-17%).

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва

Также есть расходы на "сухой" летный час, то есть за вычетом стоимости топлива, на поддержание летной годности воздушного судна и оплату аэронавигационных услуг. Исходя из этих затрат рассчитывается стоимость авиабилета. Если стоимость билетов будет высокой, рейс не станет загружаться полностью. Значит, придется снижать цены и ставить самолеты меньшей вместимости. Пока в России только создают такие самолеты.

Субсидии государства помогают покрывать излишние расходы. Но можно найти и другие ресурсы для повышения эффективности таких рейсов, говорит Лукин.

Первый чартер с Сахалина в Москву отправится 8 августа. Полетная программа продлится до 5 сентября

Например, государству стоит субсидировать аэропорты в отдаленных регионах. Тогда снижение расходов получит не только та авиакомпания, которая выиграла конкурс на получение субсидий, но и другие перевозчики. А конкуренция заставит их снижать цены на авиабилеты.

В стоимость топлива заложены акцизы и НДС 20%. Эти затраты компенсируются авиакомпаниям, но уже после выполнения рейсов. При этом в стоимости авиабилетов НДС учитывается и взимается из кармана пассажира. Возможно, стоило бы пересмотреть и эту систему, считает эксперт.

Наконец, ставки по лизингу довольно высоки. У лизинговых компаний нет собственных средств, а самолеты они приобретают на кредиты, привлеченные в банках, хорошо, если по ставке 6%. В итоге для авиакомпаний лизинг обходится уже в 10-12%. Возможно, стоило бы предусмотреть механизм передачи самолетов в качестве имущественного взноса, полагает Лукин. Это также позволило бы снизить расходы.