В подтопленное Приамурье прибыли спасатели из Сибири

Спасатели из Сибири прибыли в населенные пункты Приамурья, которым угрожает наводнение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

- По решению руководства МЧС к нам из Новосибирска на самолете Ил-76 прибыли 80 сотрудников Сибирского спасательного центра. Они распределены по районам области и сразу после выгрузки выехали к пунктам временной дислокации, - рассказал руководитель ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

В ведомстве уточнили, что группировки направлены в Белогорск, села Владимировка, Константиновка и Норск.

В Белогорске как раз идет эвакуация населения и животных. По словам заместителя главы ГУ МЧС по Амурской области Константина Рыбалко, жителей из зоны затопления вывозят на лодках, хотя еще утром по дорогам можно было проехать на машине.

- Спасатели оказывают людям помощь: поднимают мебель, имущество. За день эвакуировали около 70 человек из поселка Остров Старица и садового товарищества "Междуречье", в том числе 11 детей", - рассказал Рыбалко.

Подтопленцев размещают в белогорской школе, готовятся к развертыванию еще три эвакопункта.

Напомним, сегодня в Белогорске был введен режим ЧС из-за разлива реки Томь. Вода за сутки прибыла почти на метр и превысила отметку опасного явления. Подтоплены несколько жилых домов и подворий. Из зоны паводка эвакуировали два детских лагеря.