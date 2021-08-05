Жителей Белогорска предупредили о возможной эвакуации из-за паводка

Власти амурского Белогорска обратились к жителям с просьбой подготовиться к возможной эвакуации из-за резкого повышения уровня воды в реке Томь.

- Превышен максимум 2019 года. Только что получили обновленный прогноз: с 5-го по 8-е августа Томь может подняться до 550 сантиметров. То есть еще на метр. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем, но крайне критическая, - рассказал мэр Белогорска Станислав Мелюков.

По последним данным, вода подтопила 21 приусадебный участок в поселке Остров Старица. К жилью она пока не подобралась. Тем не менее энергетики поспешили отключить от электроснабжения дачный кооператив "Междуречье". Затоплен участок дороги между селами Круглое и Новое. В последнем населенном пункте под воду могут уйти четыре жилых дома.

Напомним, сегодня в Белогорске был введен режим ЧС. Уровень реки Томь за сутки поднялся почти на метр и составил 410 сантиметров, превысив отметку опасного явления. Из-за угрозы подтопления эвакуировали два детских лагеря.