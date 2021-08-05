В Приамурье два детских лагеря эвакуируют из-за паводка

В Белогорске после резкого подъема воды в реке Томь, случившегося накануне ночью, началась эвакуация детского оздоровительно-образовательного лагеря "Мелиоратор", сообщила пресс-служба городской администрации.

"Детей в лагере нет. Они должны были заехать на очередную смену 8 августа. Сейчас эвакуируются работники лагеря, вывозится имущество", - уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС белогорской мэрии Иван Пивкин.

По его словам, на месте работает группировка спасателей и три единицы транспорта. В городе ожидают приезда 40 сотрудников спасательного отряда "Сибирский".

Власти столицы Приамурья, которая также оказалась в зоне паводка, готовят к эвакуации лагерь "Огонек".

По информации главы Благовещенска Олега Имамеева, в детском учреждении находятся 106 ребят.