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05.08.2021 08:21
Рубрика: Происшествия

В Приамурье два детских лагеря эвакуируют из-за паводка

Текст: Александр Филимоненко

В Белогорске после резкого подъема воды в реке Томь, случившегося накануне ночью, началась эвакуация детского оздоровительно-образовательного лагеря "Мелиоратор", сообщила пресс-служба городской администрации.

В Белогорске ввели режим ЧС из-за паводка

"Детей в лагере нет. Они должны были заехать на очередную смену 8 августа. Сейчас эвакуируются работники лагеря, вывозится имущество", - уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС белогорской мэрии Иван Пивкин.

По его словам, на месте работает группировка спасателей и три единицы транспорта. В городе ожидают приезда 40 сотрудников спасательного отряда "Сибирский".

Власти столицы Приамурья, которая также оказалась в зоне паводка, готовят к эвакуации лагерь "Огонек".

По информации главы Благовещенска Олега Имамеева, в детском учреждении находятся 106 ребят.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

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