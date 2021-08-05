Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва сел в аэропорту Казани

Пассажирский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву и подавший сигнал тревоги, совершил внеплановую посадку в Казани. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани", - цитирует агентство собеседника. Эту же информацию подтвердили и в справочной аэропорта.

Ранее стало известно, что спустя примерно час полета в небе над Удмуртией экипаж подал сигнал тревоги. Затем самолет изменил курс и снизился до высоты 2,1 тысячи метров.

Накануне в Перми совершил аварийную посадку самолет Ан-12М летевший из Иваново в Нижневартовск. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, решение об экстренной посадке было принято в связи с отказом одного из двигателей. Никто из находившихся на борту восьми членов экипажа не пострадал.