Сотрудников сократил искусственный интеллект

В соцсетях разразился скандал: пермская компания, головной офис которой находится в американском Лос-Анджелесе, за раз уволила более полусотни сотрудников на основании решения искусственного интеллекта.

Люди, работавшие на "удаленке", получили по почте письмо от руководства компании с сообщением об увольнении. "Вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно", - уточнялось в распространенном письме. Сотрудников международного холдинга, как невовлеченных в работу и малопродуктивных, определил искусственный интеллект на основании больших данных (BigData). Именно этот факт и возмутил людей больше, чем сам факт сокращения кадров.

По оценке минтруда, сегодня на "удаленке" работают около 5% россиян (более 3,5 млн человек). При этом компании применяли специальные программы, оценивающие эффективность труда работников, и до массового перевода на "удаленку" из-за пандемии коронавируса. В этом нет ничего противозаконного. Работодатель ведь оценивает рабочее время сотрудника, а не личное. Но когда речь заходит о серьезных кадровых решениях, то возникает масса вопросов и социальных и правовых коллизий.

"Делегировать найм и увольнение роботу - большой соблазн. Вроде как это не только личное субъективное мнение, а еще и сторонняя оценка. Но на данный момент - это иллюзия.

Информации, полученной с помощью искусственного интеллекта, недостаточно, чтобы оценить именно качество результатов работы, а не количество времени, проведенного в конкретной программе, - считает генеральный директор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - Искусственный интеллект - это прекрасный инструмент, который может помочь в текущей оценке деятельности сотрудника, но финальное решение должно оставаться за человеком".

Уволить дистанционного сотрудника можно, например, если он два дня подряд не выходил на связь с начальством

По мнению основателя и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, уволить только лишь на основании того, что Big Data пометила сотрудника как малопродуктивного, невозможно. "Перечень оснований для увольнения по инициативе работодателя перечислен в Трудовом кодексе. Помимо общих оснований для увольнения дистанционных работников предусмотрены и специальные - невзаимодействие с работодателем по рабочим вопросам без уважительной причины более двух рабочих дней подряд (либо в другой срок, указанный в договоре), а также изменение работником местоположения выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения трудовых обязанностей на прежних условиях", - напоминает Ткаченко.

Все нарушения трудовой дисциплины работодатель обязан зафиксировать, после чего запросить у работника письменные объяснения о причинах невыполнения обязанностей или невыхода на связь. Срок предоставления объяснений по Трудовому кодексу - два рабочих дня. "По итогам оценки объяснений работодатель вправе применить к работнику одно из взысканий - замечание, выговор или увольнение. Важен индивидуальный подход и тщательная оценка обстоятельств совершения нарушения каждым работником в отдельности", - уточнил Ткаченко.

Оспорить решение об увольнении работник может в суде. "В суде нужно указать все свои аргументы, сослаться на законодательство, а также потребовать от работодателя представить задокументированную информацию о том, что работник не исполнил свои профессиональные обязанности в конкретный срок", - посоветовала кандидат юридических наук Оксана Филачева.