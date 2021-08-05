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05.08.2021 18:22
Рубрика: Происшествия

В Уфе завели дело на мужчину, избившего детей в подъезде

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

34-летний уфимец, который в подъезде дома избивал детей, стал фигурантом уголовного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

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Напомним, что следком начал доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео с камер видеонаблюдения одного из домов по улице Летчиков. По итогам проверки следователи установили, что вечером третьего августа пьяный мужчина сначала около подъезда, а затем и в коридоре дома бил своего трехлетнего сына,а также девятилетнюю дочь своей гражданской супруги.

Следователи опросили подозреваемого, очевидцев, женщину и ее детей. Эксперты зафиксировали ушиб ноги у девочки, мальчик не пострадал. Семью возьмут на контроль органы опеки и попечительства администрации района и в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Мать с детьми направлены для временного проживания и психологического сопровождения в республиканский ресурсный центр "Семья".

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