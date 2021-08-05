Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Кузбассе

Четыре человека были госпитализированы в медучреждения Кузбасса после ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим рабочих-вахтовиков. Как передает РИА Новости, один из них находится в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, ДТП произошло ранним утром на трассе "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк". По предварительной версии водитель автомобиля Hyundai превысил допустимую скорость и врезался в пассажирский автобус КамАЗ, который от удара вылетел за пределы проезжей части и перевернулся на бок.

В иномарке находились водитель и один пассажир, в автобусе же, помимо водителя, ехали восемь рабочих одного из предприятий Кемеровской области. После ДТП все 11 человек были обследованы медиками, большая часть пострадавших отпущена на амбулаторное лечение. По факту аварии проверки проводят в ГУ МВД по Кемеровской области и в региональной прокуратуре.