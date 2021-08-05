Местные жители спасли от закрытия уникальную алтайскую ферму

Сейчас на ферме идет активная заготовка кормов. В отличие от прошлого лета, скудного на травы, сена на зиму в этом году большому козьему стаду (около 500 голов нескольких пород) должно хватить. Сухая погода позволяет спокойно завозить тюки сена на ферму. Идет ремонт ангара, продолжается благоустройство территории. На начало августа суточный надой от коз составлял около 200 литров. К зиме, после массового окота, он вырастет до 800-1000 литров.

О пользе козьего молока и возможностях его применения нужно рассказывать отдельно. Сейчас - речь о том, что мешает спокойной работе предпринимателей, почему на местном уровне поставлен шлагбаум реализации всероссийского проекта ОНФ "Село. Территория развития" и почему официальные структуры остаются пассивными наблюдателями.

Пока идет дойка коз, мы с фермерами Евгением Ульрихом и Алексеем Литонгрилли шагаем по старой проезжей дороге в небольшом сосновом лесу. Этой дорогой жители окрестных селений пользовались не один год. По ней ходили за грибами и ягодами, ездили к хозяйству, где содержались коровы молочного направления. С прошлого года дорогу в двух местах перегородили представители СНТ "Звездный-2". На въезде в товарищество установили шлагбаум, а на выезде - глухой забор, усиленный со стороны леса бетонными блоками и небольшой насыпью. В нескольких метрах от забора установлен еще один.

Внутри этого "санитарного кордона" буйно растут сорняки. Людям, которые работают на козьей ферме, приходится высаживаться около СНТ (в котором, кстати, зимой мало кто живет постоянно) и обходить его стороной, чтобы добраться до лесной дороги. Летом еще куда ни шло, а что делать в осенне-весеннюю слякоть или снежной зимой? На небольшом по размерам участке леса то тут, то там встречается сухостой. Если, не дай бог, полыхнет пожар, как добираться пожарным машинам? Еще интересно знать, насколько законно частным лицам перегораживать дорогу общего пользования.

Ровно год назад, в августе 2020-го, Ульрих и Литонгрилли обратились в краевой арбитражный суд на предмет установки частного сервитута на проезд по территории СНТ. Пока здесь одна обустроенная дорога к ферме (все остальные в непогоду быстро перестают быть дорогами). Решения до сих пор нет. Судебные заседания откладывали несколько раз по различным причинам: то снег мешал провести комиссионную экспертизу, то пакет документов был недостаточным. А всего-то надо - определить возможность проезда к ферме с различных территорий. А там уж предприниматели сами обустроят тот проезд, который для них узаконят.

- Мы все-таки надеемся на помощь властных структур, - говорит Евгений Ульрих. - Как развивать производство без дороги? При нарезании земельного надела была сделана большая ошибка, и теперь ее нужно исправить. Мы знаем, что на схожих участках в других районах края региональный минприроды спокойно выделяет участки леса для проезда. И нам всего-то нужно разрешение на проезд по лесной дороге в таком виде, в каком она существует более десяти лет. А сейчас наши недоброжелатели пытаются ее совсем закрыть под предлогом того, что она не стоит на учете. Но в России множество бесхозных дорог, и что теперь - везде должны быть шлагбаумы? В Зудилово ни одна дорога не стоит на балансе, кроме федеральной трассы. Но никто же не возводит в центре села глухие заборы поперек проезжей части. У нас всего одна просьба: дайте нам возможность спокойно работать. Нельзя проезжать через территорию СНТ - юридически разрешите пользоваться другой дорогой.

Между прочим, такие прецеденты есть в Первомайском районе края. В поселке Новом улицы оказались в частной собственности. Сейчас районные власти оформляют сервитут, чтобы люди могли проезжать к своим домам. Близ Зудилово находится летний детский лагерь "Космос", являющийся районной собственностью. Единственную дорогу к нему прерывает частный земельный участок. И здесь администрация района занимается оформлением сервитута.

- Мы же просим выделить проезд не по земле собственника, а по дороге общего пользования, - подчеркивает Евгений Андреевич. - У нас большие планы по развитию этой территории, в том числе по направлению "Сельский экотуризм", есть разрешение на строительство объектов, но для этого нужно решить вопрос с логистикой. Как брать человека на работу и объяснять, что ему придется в любое время года добираться на ферму пешком через лес? Как отвозить молоко в распутицу?

В весенней публикации "РГ" координатор проекта ОНФ "Народный фермер" в Алтайском крае Сергей Тастан высказал предположение, что препирательства с дорогой - это один из методов давления на фермеров. Другой - воз анонимок в проверяющие органы на якобы имеющиеся нарушения в деятельности (ни одна не подтвердилась, но, согласитесь, работать в условиях непрерывного пресса очень сложно). Скорее всего, кому-то понадобилась земля под фермой для нарезки садовых участков в тихом и красивом месте. Для этого был подключен, уверен эксперт ОНФ, административный ресурс.

- Мы открыли козью ферму с нуля, безо всяких грантов, развиваем полезное для людей производство, а нам дают понять: "Ребята, мы вас выживем отсюда, потому что ваша земля нужна неким уважаемым людям". Почему такое возможно? Самое обидное, что все знают и молчат. Как в таких условиях развивать село? - рассуждает Алексей Литонгрилли.

Кто здесь главный интересант, отдающий команды кошмарить предпринимателей, - это, на наш взгляд, должно интересовать прежде всего правоохранительные органы. Общественности важен ответ на другой вопрос: почему никто не поможет хозяевам фермы разрешить конфликтную ситуацию? Практика показывает, что любой спор можно разрешить в интересах дела (повторим: речь идет о конкретном проекте, направленном на развитие реального производства), найти всех устраивающий компромисс. Была бы политическая воля.

"Ни на уровне района, ни на уровне края фермеры не могут решить вопрос обеспечения доступа к своему предприятию. Они вынуждены обращаться в Госдуму, Общественную палату России, ОНФ и другие федеральные структуры", - подчеркнул в предыдущей публикации "РГ" Сергей Тастан.

Прошедшие четыре месяца подтверждают его правоту. Действительно, после серии заметок и сюжетов в различных СМИ, подхвативших тему вслед за "Российской газетой", пресс на предпринимателей ослаб. Прокуратура никаких нарушений не обнаружила. Но и конкретной помощи фермерам не последовало.