Омский НПЗ наращивает производство экологичных нефтепродуктов

Новости

Уралец лишился ста тысяч при попытке продать обувь через интернет 11:59
В бухте на Чукотке произошел разлив нефти 11:50
На Урале передали родственникам девочку, которую мать держала в шкафу 11:50
В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян 11:48
Москвичей предупредили о "полчищах" грозовых туч 11:42
Лукашенко поручил усилить охрану границы от незаконного пересечения 11:30
Шойгу проверит исполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе 11:28
К совместному учению в Узбекистане привлекли бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России 11:28
Депутат Рады Бойко предупредил Украину о грядущей катастрофе 11:25
Названа самая частая причина отказа в приеме на работу в России 11:17
Сергунина: За шесть лет "Москвариум" на ВДНХ принял 10 миллионов посетителей 11:13
Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова рассказала о скорой свадьбе 11:11
Волейболист Дмитрий Волков: Пока это самая эмоциональная победа в карьере 11:07
Оперштаб: В Москве выявлено 3 227 новых случаев COVID-19 11:06
Москвичей предупредили о штрафах за сбор грибов в городских парках 11:05
В Челябинской области нашли 40 поддельных сертификатов о вакцинации 10:57
Умер гитарист культовой группы Poco Пол Коттон 10:56
СК РФ возбудил дело на украинского комбрига за обстрел мирного села 10:55
Тренер российских волейболистов пообещал подготовить их к финалу ОИ-2020 10:53
Названы самые дорогие российские бренды 10:48
Квентин Тарантино хочет переснять "Рэмбо" с Адамом Драйвером 10:35
В Москве на фоне пандемии выросла рождаемость 10:34
В Хакасии обнаружили убитой семью из пяти человек 10:33
Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После прививки любой из трех вакцин заражается менее двух человек из 100
После прививки любой из трех вакцин заражается менее двух человек из 100
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 11:38
Рубрика: Власть

Омский НПЗ наращивает производство экологичных нефтепродуктов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ делает ставку на увеличение производства светлых нефтепродуктов. Выполнить масштабный проект позволит новый комплекс глубокой переработки, который включает в себя секции замедленного коксования и гидрокрекинга.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Подробно о ходе строительства комплекса в интервью федеральному бизнес-журналу "Стандарт качества" рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Фото: Сергей Царев
Омский НПЗ оснастил клиники региона высокоточными цифровыми комплексами

Положительное заключение от Ростехнадзора уже получено. Ведомство подтвердило, что новый комплекс глубокой переработки нефти соответствует всем требованиям энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. С его запуском предприятие сможет довести глубину переработки почти до 100 процентов, что соответствует уровню лучших мировых производств.

- Мы увеличим долю производства более экологичных светлых нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, авиакеросина - и практически полностью откажемся от выпуска мазута. Предприятие первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса. Выпуск опытной партии этого продукта на ОНПЗ подтвердил, что его качество по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. Технология получила высокую оценку Роспатента и вошла в топ-10 лучших российских изобретений 2020 года. Наше производство игольчатого кокса позволит снизить импортозависимость многих отраслей российской промышленности - от сталелитейной до аэрокосмической, - отметил Олег Белявский.

В настоящее время предприятие активно участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". Олег Белявский напомнил, предприятие работает сразу над девятью профильными проектами. Некоторые уже реализованы. В частности, внедрены автоматизированные герметичные системы налива, исключающие воздействие на атмосферу при отгрузке нефтепродуктов. Введен в эксплуатацию блок очистки газов регенерации каталитического крекинга. Все системы работают в закрытом режиме, не оказывая воздействия на окружающую среду.

Продолжается и строительство очистных сооружений закрытого типа "Биосфера". Уникальная технология обеспечит бережное потребление воды и снизит нагрузку на городские очистные сооружения. Эффективность очистки воды достигнет почти 100 процентов. На сегодняшний день это крупнейший природоохранный проект в Омской области.

Производство на Омском НПЗ будет контролировать цифровой двойник
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния
Лукашенко поручил усилить охрану границы от незаконного пересечения
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
В Хакасии обнаружили убитой семью из пяти человек
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации