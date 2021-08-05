Омский НПЗ наращивает производство экологичных нефтепродуктов

Омский НПЗ делает ставку на увеличение производства светлых нефтепродуктов. Выполнить масштабный проект позволит новый комплекс глубокой переработки, который включает в себя секции замедленного коксования и гидрокрекинга.

Подробно о ходе строительства комплекса в интервью федеральному бизнес-журналу "Стандарт качества" рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Положительное заключение от Ростехнадзора уже получено. Ведомство подтвердило, что новый комплекс глубокой переработки нефти соответствует всем требованиям энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. С его запуском предприятие сможет довести глубину переработки почти до 100 процентов, что соответствует уровню лучших мировых производств.

- Мы увеличим долю производства более экологичных светлых нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, авиакеросина - и практически полностью откажемся от выпуска мазута. Предприятие первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса. Выпуск опытной партии этого продукта на ОНПЗ подтвердил, что его качество по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. Технология получила высокую оценку Роспатента и вошла в топ-10 лучших российских изобретений 2020 года. Наше производство игольчатого кокса позволит снизить импортозависимость многих отраслей российской промышленности - от сталелитейной до аэрокосмической, - отметил Олег Белявский.

В настоящее время предприятие активно участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". Олег Белявский напомнил, предприятие работает сразу над девятью профильными проектами. Некоторые уже реализованы. В частности, внедрены автоматизированные герметичные системы налива, исключающие воздействие на атмосферу при отгрузке нефтепродуктов. Введен в эксплуатацию блок очистки газов регенерации каталитического крекинга. Все системы работают в закрытом режиме, не оказывая воздействия на окружающую среду.

Продолжается и строительство очистных сооружений закрытого типа "Биосфера". Уникальная технология обеспечит бережное потребление воды и снизит нагрузку на городские очистные сооружения. Эффективность очистки воды достигнет почти 100 процентов. На сегодняшний день это крупнейший природоохранный проект в Омской области.