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05.08.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Первого в России подозреваемого по делу о "криминальном авторитете" оправдали

Текст: Никита Зайков ( Томск) , Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Томский областной суд огласил приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, которого обвиняли в занятии высшей ступени в преступной иерархии. Два с небольшим года назад он стал первым обвиняемым по этой статье, которая на тот момент только-только была внесена в Уголовный кодекс. По решению суда, томич оправдан и за ним признается право на реабилитацию. Таким образом, был официально оформлен вердикт присяжных заседателей, которые двумя днями ранее заявили: "Не виновен".
Фото: primecrime.ru Фото: primecrime.ru
Фото: primecrime.ru

В суде участвует восемь присяжных и четверо из них признали подсудимого невиновным. При равенстве голосов решение принимается в пользу обвиняемого. Обвинение пока не раскрывает своих дальнейших действий в отношении приговора. По закону, обжаловать решение суда присяжных напрямую, как в случае стандартного рассмотрения дела, нельзя. Однако прокуратура может попытаться отменить это решение, чтобы начать пересмотр дела с самого начала, уже с другим составом присяжных. По мнению адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области Геннадия Черкасова, такой вариант развития событий возможен.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Основное отличие суда присяжных от профессионального суда в том, что в последнем случае судья, принимая решение о виновности или невиновности обвиняемого, пишет мотивировку. То есть сторона обвинения имеет возможность оценить доводы судьи, свериться с законом и согласиться с решением, либо же усомниться в нем, - поясняет Геннадий Черкасов. -Для пересмотра дела, при несогласии обвинения с вердиктом, фактически остается один путь - отмена по процедурным основаниям. Думаю, прокуратура будет искать такие основания, в конце концов, это их работа.

Приговор еще не вступил в законную силу и у прокуратуры с момента получения его копии есть десять дней на поиски тех самых формальных оснований, которые позволят в конечном итоге пересмотреть дело.

Оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, подлежит отмене, если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. Об этом говорит статья 389. 25 УПК.

Отменить вердикт присяжных и пересмотреть дело можно только по процедурным основаниям

Одним из характерных примеров отмены приговора суда присяжных, с учетом специфики рассмотрения дел данной категории, является апелляционное определение Ростовского областного суда от 19.05.2020, которым отменен приговор Новошахтинского районного суда Ростовской области с участием присяжных заседателей в отношении Б, оправданного по обвинению в убийстве. Одной из причин принятия указанного решения явились нарушения уголовно-процессуального закона при формировании коллегии присяжных по данному делу. Так, присяжные заседатели в ходе формировании скамьи присяжных скрыли факты дружеских отношений между собой, а также знакомства с матерью подсудимого.

Помимо этого, апелляционная инстанция установила, что при рассмотрении дела на коллегию присяжных защитником подсудимого неоднократно оказывалось незаконное воздействие, которое выразилось в том, что систематически подвергались сомнению доказательства, признанные судом допустимыми.

По судебной статистике апелляция отменила почти 90 процентов оправдательных приговоров районных судов, вынесенных с участием присяжных.

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