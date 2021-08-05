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05.08.2021 19:38
Рубрика: Общество

РПЦ: Вместо тяжбы "Макдональдс" христианке лучше исповедаться

Текст: Елена Яковлева

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от жительницы Омска Ксении Овчинниковой, которая потребовала одну тысячу рублей компенсации морального ущерба от "Макдональдс" за испорченный Великий пост, сообщила пресс-служба суда.

Прививка не может повлиять на бессмертную душу, считают в РПЦ

Из заявления Ксении следует, что "инцидент" произошел в Омске в 2019 году. Прогуливаясь по городу, Ксения Овчинникова увидела баннер, на котором были изображены фирменные блюда ресторана. К тому моменту женщина не ела мясо около месяца и, поддавшись влиянию рекламы, съела чизбургер, о чем позднее пожалела. До этого случая Овчинникова 16 лет соблюдала посты.

По сути она подала в суд на "Макдональдс" за то, что ее соблазнила реклама этой сети.

"Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", - сказал РИА Новости собеседник агентства, представляющий Московскую патриархию.

Сейчас пока иск оставлен судом без движения из-за недостатков в его составлении. Но у истицы еще есть время, чтобы их исправить.

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