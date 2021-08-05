СК опубликовал видео с места убийства семьи в Хакасии

Появились оперативные кадры с места убийства семьи из пяти человек в селе Джирим Ширинского района Хакасии. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1985 года рождения.

Подозреваемый был ранее судим за особо тяжкие преступления. Он отбывал 18-летний срок за убийство семьи из того же села. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц и малолетнего". Оно передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, семью из пяти человек обнаружили убитыми сегодня утром в их доме. Погибли муж и жена, их сын, внучка и брат супруга.

Назначен ряд судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.