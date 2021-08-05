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05.08.2021 11:45
Рубрика: Происшествия

В Сибири с экскаваторщика взыскали миллион рублей за гибель ребенка

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Кировский районный суд Новосибирска вынес решение о взыскании миллиона рублей с экскаваторщика, которого признали виновным в гибели 10-летнего мальчика. Как уточнили в суде, компенсация назначена в пользу матери, потерявшей ребенка.

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Трагедия произошла 17 июля 2019 года. Как было установлено в суде, ребенок залез на кучу грунта, которую экскаватор нагреб прямо под проводами ЛЭП. От насыпи до высоковольтной линии было всего 1,2 метра - мальчик случайно задел провод шеей и погиб мгновенно. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем смерть человека.

На скамье подсудимых оказались двое: машинист экскаватора и новосибирец, который нанял технику для того, чтобы добыть из земли металлический лом. По сути, это были черные копатели, промышлявшие на бывшем полигоне складирования отходов оловокомбината. Однако организатор сомнительных работ до вынесения вердикта не дожил: месяц назад он скончался, находясь в статусе подсудимого. Уголовное дело в отношении него было прекращено.

В итоге отвечать за гибель мальчика пришлось экскаваторщику. По мнению суда, рабочий прекрасно знал, что проведение земляных работ и складирование грунта на территории охранной зоны воздушной линии электропередач запрещено. При этом мужчина действовал с преступной небрежностью, нарушая требования установленных норм и правил.

В итоге его осудили на полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А в рамках гражданского иска суд взыскал с него в пользу матери погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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