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05.08.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"

Текст: Никита Зайков

Томский областной суд официально оправдал фигуранта уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как передает ТАСС, это дело стало первым в России, возбужденным по данной статье.

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Ранее свой оправдательный вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей. Статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии появилась в уголовном кодексе РФ весной 2019 года и вскоре в Томске был задержан первый подозреваемый в рамках нового законодательства.

Пока шло следствие и судебное разбирательство, на территории России были возбуждены десятки подобных дел. Однако оправдательный приговор по ним был вынесен впервые. Областной суд признал право на реабилитацию томича.

Согласно закону, сторона обвинения не может напрямую обжаловать приговор, вынесенный на основании решения присяжных заседателей. Однако в случае, если при рассмотрении были допущены нарушения, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, вердикт может быть отменен, в таком случае дело будет пересмотрено.

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