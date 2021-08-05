В Калининграде завели дело после въезда автомобиля в мини-рынок

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло накануне на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Автомобиль Lada, совершая левый поворот, столкнулся по касательной с автомобилем Mercedes. Иномарка выехала на тротуар, на котором располагались торговые палатки. Один человек погиб, двое, в том числе водитель автомобиля Mercedes, пострадали.

Сейчас специалисты изучают показания очевидцев и записи системы "Безопасный город". Lada и Mercedes изъяты, назначены автотехнические экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".