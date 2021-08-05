Министром топлива и энергетики РК назначен глава "Крымэнерго"

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром топлива и энергетики республики Игоря Кориня. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства РК.

Коринь стал шестым по счету главой министерства после воссоединения полуострова с Россией. До него этот пост занимали Сергей Колобов, Сергей Егоров, Светлана Бородулина, Вадим Белик и Евгений Рукавишников, который возглавлял Минтопэнерго с декабря 2019 года до июля 2021 года.

До назначения министром с октября прошлого года Коринь руководил государственным унитарным предприятием "Крымэнерго", где ранее работал заместителем гендиректора по инвестициям.