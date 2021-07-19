Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку

Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Министр принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска, - уточнил Аксенов.

Евгений Рукавишников был назначен на должность министра топлива и энергетики Республики Крым в декабре 2019 года. До этого он работал в энергетике почти два десятилетия. В частности, обеспечивал надзор и контроль за строительством электрических и тепловых Олимпийских объектов в Сочи. Руководил работой комиссии расследовавшей аварии двух энергоблоков на Ростовской АЭС в 2014 году. Отмечен благодарностями за участие во включение двух энергоблоков Усть-Илимской ТЭЦ и первого энергоблока Челябинской ТЭЦ-3.

Рукавишников был пятым министром топлива и энергетики Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До него этот пост занимали Сергей Колобов, Сергей Егоров, Светлана Бородулина и Вадим Белик.

Напомним, ранее Сергей Аксенов заявил об отставке министра экологии и природных ресурсов РК Евгения Нараева.