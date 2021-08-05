В Симферополе МВД завело дело о хищениях при ремонте дворов

Новости

Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров 10:24
Мишустин направил 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета Севастополя 10:20
Российский экзоскелет выходит на американский рынок 10:18
В Болгарии из-за лесных пожаров погибли два человека 10:17
Соглашение "За безопасные выборы" подписали еще три партии 10:11
Названы самые частые проявления постковидного синдрома 10:08
МБР "Тополь" снимут с вооружения в 2024 году 10:08
Спецслужбы Болгарии незаконно прослушивали оппозиционеров 10:01
В думе Астрахани предложили наказывать за брошенных домашних животных 10:00
В Литве введут "паспорта возможностей" 09:58
В Финляндии чипируют всех кошек 09:55
МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния 09:46
Годовая инфляция в России снизилась до 6,45% 09:44
Самолет Челябинск-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:32
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна 09:21
Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда из России 09:15
Скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук 09:11
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары 09:08
В Воронеже арестован организатор банды миллионеров 08:38
Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России 08:32
В Гидрометцентре назвали сроки синоптической осени 08:24
Жителям Ростовской области разрешили посещать банки и почту без QR-кодов 08:21
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой 07:58
Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

В Симферополе МВД завело дело о хищениях при ремонте дворов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факты хищения средств в особо крупном размере, выделенных на благоустройство дворов жилых домов Симферополя в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе задержали генподрядчика благоустройства дворов

В сентябре 2020 года частное предприятие заключило контракты на ремонт дворов многоэтажек на улице 60 лет Октября и улице Бела Куна.

- Должностные лица предприятия, не выполнив в полном объеме отраженные в актах работы, предоставили документы, свидетельствующие об их выполнении, - рассказали в пресс-службе. - На самом деле в первом из дворов подрядчик недовыполнил работы на сумму около миллиона рублей, а во втором - около пяти миллионов. Таким образом, руководители предприятия подозреваются в хищении денежных средств и причинении ущерба бюджету.

Директор предприятия задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следственное управление МВД по Республике Крым завело уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Сейчас проводятся экспертизы качества и объемов выполненных работ.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил о задержании гендиректора компании "Строительные технологии", занимавшейся масштабным благоустройством дворов и скверов Симферополя. Большинство объектов 2020 года до сих пор не сданы в эксплуатацию, а качество работ не устраивает собственников МКД и мэрию.

Благоустройство общественных и дворовых пространств в Симферополе стартовало в августе прошлого года. По контракту завершить ремонты планировалось в декабре того же года. По соглашению между правительствами Москвы и Крыма столица республики получила около 900 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна
Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию