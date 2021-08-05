В Симферополе МВД завело дело о хищениях при ремонте дворов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факты хищения средств в особо крупном размере, выделенных на благоустройство дворов жилых домов Симферополя в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В сентябре 2020 года частное предприятие заключило контракты на ремонт дворов многоэтажек на улице 60 лет Октября и улице Бела Куна.

- Должностные лица предприятия, не выполнив в полном объеме отраженные в актах работы, предоставили документы, свидетельствующие об их выполнении, - рассказали в пресс-службе. - На самом деле в первом из дворов подрядчик недовыполнил работы на сумму около миллиона рублей, а во втором - около пяти миллионов. Таким образом, руководители предприятия подозреваются в хищении денежных средств и причинении ущерба бюджету.

Директор предприятия задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следственное управление МВД по Республике Крым завело уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Сейчас проводятся экспертизы качества и объемов выполненных работ.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил о задержании гендиректора компании "Строительные технологии", занимавшейся масштабным благоустройством дворов и скверов Симферополя. Большинство объектов 2020 года до сих пор не сданы в эксплуатацию, а качество работ не устраивает собственников МКД и мэрию.

Благоустройство общественных и дворовых пространств в Симферополе стартовало в августе прошлого года. По контракту завершить ремонты планировалось в декабре того же года. По соглашению между правительствами Москвы и Крыма столица республики получила около 900 миллионов рублей.