Жителям Ростовской области разрешили посещать банки и почту без QR-кодов

В Ростовской области скорректировано количество учреждений, для посещения которых потребуется предъявить сертификат о вакцинации (QR-код), ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона.

"В частности, уточнено, что предъявить один из трех документов потребуется только при личном посещении залов обслуживания населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. При отсутствии необходимых документов услуги в МФЦ можно получить в дистанционной форме", - уточнили в правительстве региона.

Посещать другие операционные залы для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовые центры, отделения почты и банков, социальные фонды, можно будет без этих документов.

При этом остальные ограничения остаются без изменения. Сертификат потребуется при входе в спортзал или фитнес-клуб, при заселении в студенческие общежития и заведений общественного питания.

Напомним, что с 4 августа в Ростовской области ужесточены антиковидные правила. Среди них временно приостановлена деятельность аттракционов в парках, диспансеризация и оказание плановой медпомощи. Закрыты бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях.