Самолет Челябинск-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Лайнер, вылетевший утренним рейсом из Челябинска в Москву, вернулся в аэропорт из-за неисправности.

- Сегодня утром командиром самолета, следующего рейсом 6276 в Шереметьево, принято решение о возврате на аэродром вылета, - пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - По предварительным данным, в самолете сработал датчик низкого давления в топливной системе. Посадка произведена в 5.25 утра, пассажиры и экипаж не пострадали.

По отзывам очевидцев, посадка проходила на полосу, где борт ожидали пожарные автомобили и "скорые". Однако до этого самолет примерно час кружился над городом.

Рейс будет выполнен на резервном лайнере. Совершившее нештатную посадку воздушное судно останется в аэропорту до выяснения причин срабатывания датчика. Обстоятельства авиапроисшествия выясняются. Ситуация находится на контроле челябинской транспортной прокуратуры.

Кстати

Пассажирский самолет, следовавший сегодня из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани.