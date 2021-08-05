Самолет Москва - Новый Уренгой из-за тумана сел в Сургуте

Рейс 241 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Новый Уренгой, не смог приземлиться в пункте назначения из-за плохой видимости.

"Самолет сел в Сургуте из-за тумана в Новом Уренгое. Посадка прошла штатно, вылет планируется в 15:30 по местному времени", - сообщили "РГ" в пресс-службе перевозчика.

Отметим, последние пару дней Новый Уренгой затянут дымом: сюда, а так же в Красноселькупский и Пуровский районы Ямала, принесло дым от лесных пожарищ в Якутии. Местные жители жалуются на запах гари, сообщалось, что на дорогах ухудшилась видимость.