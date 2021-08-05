Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Открытые медиа" и "МБХ Медиа"

Доступ к сайтам интернет-изданий "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Как сообщает ТАСС, решение об ограничении доступа к сайтам принято Генпрокуратурой РФ 3 августа,

"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ", - передает агентство комментарий Роскомнадзора.

Указывается также, что основанием для ограничения стала статья 15.3 Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует "порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Напомним, что ранее Минюст РФ включил ряд журналистов "Открытых медиа" в реестр иноагентов.