Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против "дельта"-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты от новых вариантов вируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против "дельта"-штамма. Они также защищают от тяжелых форм COVID-19.

Вакцинация от коронавируса защищает не от заражения, а от смерти. Об ранее заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, вакцинация позволит лечить меньше тяжелых случаев, но она не предотвращает инфицирование: здесь может помочь только социальная дистанция и масочный режим. Врач пояснил, что иммунный ответ на вакцину зависит от особенностей организма человека.