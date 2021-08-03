Проценко: Вакцина от коронавируса защищает от смерти, а не от болезни

Вакцинация от коронавируса защищает не от заражения, а от смерти. Об этом заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, вакцинация позволит лечить меньше тяжелых случаев, но она не предотвращает инфицирование: здесь может помочь только социальная дистанция и масочный режим.

Врач пояснил, что иммунный ответ на вакцину зависит от особенностей организма человека.

"Есть понимание о том, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуума, и мы сейчас не просто так вышли на понимание шесть месяцев после предыдущей вакцинации. Мы не просто так вышли на понимание полгода после болезни - это тот период, когда поствакцинальный иммунитет, либо иммунитет естественный, который сформировался после болезни, позволяет говорить о том, что это обезопасит нашего пациента", - передает слова Проценко сайт KP.Ru.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что причиной госпитализации после вакцинации от COVID-19 может стать высокая вирусная нагрузка.