Россияне смогут сэкономить при покупке электромобилей

Покупатели смогут сэкономить при покупке электромобилей, собранных в России, больше полумиллиона рублей. Максимальный размер скидки составит 25% от стоимости авто - 625 тысяч рублей от цены в 2,5 млн рублей. Дату старта программы определит правительство.

Ранее глава минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете", что ведомство планирует распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем - и на водородные.

В минэкономразвития уточнили, что новые правила будут вводиться постепенно в рамках концепции по развитию электротранспорта, которая рассчитана до 2030 года. До конца 2023 года скидка будет распространяться на электромобили крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

Те, кто купит электромобиль в 2024-2025 годах, смогут получить скидку на машины мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или с установленной отечественной батареей. В 2026-2030 годах в программу войдут электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Кроме того, минпромторг и минэкономразвития проработают вопрос развития инфраструктуры. К 2024 году в России должно появиться около 2,9 тысячи "быстрых" зарядных станций. До 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.

По мнению экспертов, прогнозировать влияние этих мер на продажи рано. В аналитическом агентстве "Автостат" отмечают, что сейчас в концепцию производства отечественных электромобилей укладывается только проект Zetta - стоимость в базовой комплектации составит 550 тысяч рублей, производство в Тольятти запустят до конца года.

Сейчас на российском рынке новых электрокаров лидируют премиальные модели - Porsche, Audi и Jaguar, цены на которые составляют 6-7 млн рублей. "Хочется надеяться, что сюда подтянутся и представители массового сегмента - Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda. Вопрос: смогут ли они уложиться в озвученную цену? Или же она через несколько лет будет скорректирована, учитывая инфляцию и постоянный рост цен на машины? Тогда-то и можно будет рассуждать, как отразится скидка на продажах электрокаров. В нынешних реалиях она вполне привлекательна", - заявили эксперты.

Аналитик рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы Денис Пилипишин отмечает разницу в цене между электромобилями и их бензиновыми аналогами, иногда она может доходить до 70%: "Если наценка будет не 70%, а "70 минус 25", то есть 45%, то цена, конечно, получится более привлекательной для среднего класса".

По данным "Автостата", за пять месяцев 2021 года в России было продано 650 новых электромобилей. За тот же период прошлого года было продано всего 92 устройства, рост составил более 600%.