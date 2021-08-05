Россияне все чаще покупают китайские автомобили на вторичном рынке

Эксперты проанализировали данные о продажах подержанных автомобилей китайских автопроизводителей в первом полугодии 2021 года и зафиксировали положительную динамику практически во всех российских регионах в сравнении с первой половиной 2020 года. Больше всего растут продажи машин из Поднебесной в Красноярском крае, Крыму, Вологодской и Омской областях.

Как говорится в исследовании "Авито Авто", которое есть в распоряжении "РГ", доля китайских брендов на вторичном авторынке продолжает расти: если в первом полугодии 2020 года она составляла 1,82% продаж от всех подержанных автомобилей, то уже в первой половине 2021 достигла отметки 2%. В первые шесть месяцев 2021 года продажи выросли на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Среди ключевых причин повышенного спроса на автомобили из Поднебесной - низкая цена. В первой половине 2021 года средняя стоимость автомобилей китайских брендов на вторичном рынке в России составила 260 000 рублей, что на 21% ниже средней цены подержанного автомобиля по рынку в целом.

Наибольшая доля продаж в первом полугодии пришлась на Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Башкортостан и Челябинскую область. Вместе с тем самые высокие цифры по динамике продаж показали Красноярский край и Омская область, где в первой половине текущего года рост составил 62% и 56%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Вологодской области за год продажи китайских автомобилей выросли на 39%, а в Крыму на 48%.

Помимо уже традиционных лидеров в рейтинге самых востребованных китайских марок на вторичном рынке - Chery, Lifan, Geely, Great Wall - в первом полугодии 2021 года в пятерку вошел бренд Haval. За год продажи автомобилей этой марки выросли на 175%, а за последние полгода - на 76,3%. Это позволило бренду Haval обойти марки FAW и BYD.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке китайских брендов стабильно занимает Chery, на который приходится 31,9% от всех продаж подержанных автомобилей китайских брендов. Средняя стоимость автомобилей Chery с пробегом в стране за первое полугодие 2021 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,8%, составив 190 000 рублей.

Рейтинг самых продаваемых на вторичном авторынке моделей китайских автопроизводителей возглавляет Chery Tiggo (T11) со средней ценой 270 000 рублей. Второе и третье место в первом полугодии 2021 года досталось моделям марки Lifan - Solano и X60 - со средней ценой 205 000 и 419 000 рублей соответственно.

На четвертом месте в этом году оказался Geely Emgrand EC7. Средняя цена подержанного автомобиля этой модели составила 290 000 рублей. Одна из самых низких средних цен на вторичном рынке у Chery Amulet (A15) - 78 000 рублей. Эта модель занимает пятую строчку в списке популярных китайских моделей на вторичном авторынке а России.

В топ-10 вошли также модели Geely MK, Lifan Smily (320), Geely MK Cross, Chery Bonus (A13) и Chery Fora (A21).