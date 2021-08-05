Рост цен на газ и электричество шокировал Европу

Европа столкнулась с энергетическим шоком - цены на газ и электроэнергию резко выросли во всем регионе, а в некоторых странах достигли пиковых значений, сообщает "Bloomberg".

Цены на энергоносители на фоне восстановления мировой экономики растут повсеместно, а в Европе свою роль играют и платы по декарбонизации - в планах сократить выбросы на 55% по сравнению с 1990 годом уже к началу следующего десятилетия. Коммунальщики платят большие взносы, чтобы продолжать производство энергии из ископаемого топлива.

В результате цены во многих странах растут катастрофически - в Германии в этом году оптовые цены на электричество увеличились более чем на 60%, а Испания вынуждена сократить налоги на энергию, поскольку цены достигли рекордного уровня. Вскоре очередной рост цен ожидается в Великобритании.

Кроме того, как отмечает издание, потребительские цены в Еврозоне выросли на 2,2% по итогам июля, что стало самым высоким показателем с октября 2018 года.

Все это ставит бизнес в сложную ситуацию, особенно страдает туристический сектор и сфера обслуживания - для гостиниц коммунальные платежи становятся неподъемными, а кафе вынуждены повышать цены.

Ранее стало известно, что "Газпром" сократил закачку газа в европейские хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка упала в крупнейшие ПХГ Австрии, Германии и Нидерландов. Основные объемы уходят не в хранилища, а напрямую потребителям.