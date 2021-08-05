США не поддержали предложение ВОЗ по бустерным дозам вакцин

Вашингтон выступит против предложенного Всемирной организацией здравоохранения моратория на бустерные прививки от коронавируса. Напомним, что днем в среду, 4 августа, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на бустерные прививки по крайней мере до конца сентября. По его мнению, это дало бы возможность направить больше вакцин в беднейшие страны, где есть нехватка медикаментов.

"Мы считаем это неправильным выбором", - передает ТАСС комментарий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что Соединенные Штаты готовы "делать и то, и другое", то есть и обеспечивать собственное население вакциной, и направлять ее в качестве помощи в другие страны. Псаки указала, что по последним данным США пожертвовали другим странам 110 миллионов доз вакцины.