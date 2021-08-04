ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает необходимым ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ограничения следует ввести как минимум до конца сентября. Причина - в неравенстве стран в доступе к вакцинам. Приостановка ревакцинации позволит распределить препараты в пользу бедных стран и вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

В свою очередь помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард отметил, что срок в два месяца, о котором заявил Гебрейесус, может быть продлен.

"Мы должны будем пересмотреть достижения в конце сентября и оценить, что необходимо делать дальше", - заявил Эйлвард (цитата по ТАСС).

В мае Гебрейесус сообщил, что второй год пандемии COVID-19 может привести к большему числу смертей, чем первый. Глава ВОЗ тогда также призвал страны, накопившие большой объем вакцины от коронавируса, делиться с остальными государствами в рамках COVAX (программа ВОЗ, которая регулирует распределение препаратов между странами).

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".