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04.08.2021 17:56
Рубрика: Общество

ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Текст: Василий Кошкин
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ

Всемирная организация здравоохранения считает необходимым ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По его словам, ограничения следует ввести как минимум до конца сентября. Причина - в неравенстве стран в доступе к вакцинам. Приостановка ревакцинации позволит распределить препараты в пользу бедных стран и вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

В свою очередь помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард отметил, что срок в два месяца, о котором заявил Гебрейесус, может быть продлен.

"Мы должны будем пересмотреть достижения в конце сентября и оценить, что необходимо делать дальше", - заявил Эйлвард (цитата по ТАСС).

В мае Гебрейесус сообщил, что второй год пандемии COVID-19 может привести к большему числу смертей, чем первый. Глава ВОЗ тогда также призвал страны, накопившие большой объем вакцины от коронавируса, делиться с остальными государствами в рамках COVAX (программа ВОЗ, которая регулирует распределение препаратов между странами).

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".

Общество Здоровье В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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