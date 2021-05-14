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14.05.2021 17:19
Рубрика: Общество

ВОЗ предупредила об опасности второго года пандемии COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Второй год пандемии COVID-19 может привести к большему числу смертей, чем первый. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Швейцария. Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON Швейцария. Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Швейцария. Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

"COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", - цитирует его слова ТАСС.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава ВОЗ также призвал применять в борьбе с COVID-19 "комбинацию мер" - вакцинацию и другие шаги в области общественного здравоохранения.

Гебрейесус также призвал страны, накопившие большой объем вакцины от коронавируса, делиться с остальными государствами в рамках COVAX (программа ВОЗ, которая регулирует распределение препаратов между странами).

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

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