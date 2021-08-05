Стали известны характеристики VR-шлема для PlayStation 5

В Сети появились новые подробности о гарнитуре виртуальной реальности, которую Sony планирует выпустить в следующем году. Ими поделилось издание WCCFTECH.

VR-гарнитура получит два экрана с разрешением 2000х2040 пикселей каждый. Угол зрения составит 110 градусов. Также будет поддерживаться HDR.

Планируется, что шлем виртуальной реальности сможет отслеживать направление взгляда пользователя, а контроллеры получат сенсорные датчики. Также издание сообщает, что в 2022 году Sony планирует выпустить несколько крупнобюджетных проектов для шлема виртуальной реальности.