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05.08.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla собрала первый прототип своей бюджетной модели

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: insideevs.com/ Фото: insideevs.com/
Фото: insideevs.com/

Tesla собрала на своем заводе в Шанхае первый прототип перспективного компактного электромобиля, который в иерархии компании встанет на ступень ниже седана Model 3 - нынешнего начального продукта бренда.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Один из осведомленных пользователей китайского сайта Weibo пишет, что рабочий образец полностью собран, более того, компания уже отрабатывает поставку компонентов для этой модели. По информации ресурса, тестовое производство компактной Tesla стартует в конце 2021 года.

Новая модель будет называться Model 2 или Model Q (пока точно неясно), она будет предлагаться по розничной цене от 25 000 долларов (примерно 1,8 млн рублей), причем шанхайский завод станет единственным местом производства компактной Tesla - отсюда модель будут поставлять на все прочие рынки, включая Северную Америку и Евросоюз.

Напомним, нынешняя самая доступная Tesla - Model 3 - предлагается по цене от $38 700 (около 2,8 млн рублей)

Какой тип кузова у "бюджетной" Tesla - пока неизвестно, возможно, это будет хэтчбек.

#Tesla