Toyota заявила о рекордной прибыли за квартал

Toyota Motor заявила о рекордной операционной прибыли в срезе за квартал - по итогам апреля-июня 2021 года она составила 997,49 млрд иен (9,15 млрд долларов). Это в 71 раз больше, чем в апреле-июне 2020-го (тогда результаты были подкошены ограничениями в связи с пандемией коронавируса).

Чистая прибыль Toyota Motor за второй квартал 2021 года составила 897,8 млрд иен (8,23 млрд долларов) против 158,8 млрд иен годом ранее.

Продажи автомобилей Toyota в минувшем квартале увеличились на 49,3%, до 2,759 млн автомобилей. Реализация машин в Японии увеличилась на 29,9%, за рубежом - более чем вдвое.

Квартальная выручка Toyota составила 7,936 трлн иен, динамика +72%.

Toyota смогла нарастить продажи на фоне глобальных проблем в отрасли, обусловленных нехваткой чипов. В отличие от других крупных автопроизводителей Toyota не приостанавливала сборку автомобилей на своих заводах, поскольку заранее в соответствии с корпоративной стратегией сформировала запас электронных компонентов, который позволил не пострадать от их дефицита.

По прогнозу Toyota, в текущем фингоду, который начался в апреле 2021 года, продажи ее автомобилей достигнут 10,6 млн единиц.