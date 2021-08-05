В Беларуси усилили охрану госграницы

Белорусские пограничники стали усилять охрану государственной границы. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые", - заявил Бычковский, чьи слова приводит БЕЛТА.

Он добавил, что органы пограничной службы наладили взаимодействие с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД страны для формирования резервов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны. По его словам, подобные меры, в частности, должны помочь, если сопредельные государства начнут выдворять нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.