В мире
05.08.2021 18:50
Текст: Диана Ковалева

В Беларуси усилили охрану госграницы

Белорусские пограничники стали усилять охрану государственной границы. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

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"В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые", - заявил Бычковский, чьи слова приводит БЕЛТА.

Он добавил, что органы пограничной службы наладили взаимодействие с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД страны для формирования резервов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны. По его словам, подобные меры, в частности, должны помочь, если сопредельные государства начнут выдворять нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

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